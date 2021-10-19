Директор новосибирской школы описала семью истязаемого третьеклассника

Мужчина, арестованный за истязания пасынка в Новосибирске, запрещал ему ходить на кружки, оскорблял учителей и угрожал им, рассказала директор школы Галина Резванова для «КП-Новосибирск». Отчим дважды был судим за угрозу убийством и хранение наркотиков.

Мы даже не подозревали, что мальчика регулярно били. Вскрылось это, когда он пришёл на урок с откровенными синяками. Родители при нас ответили следователю: «Да, это мы так детей воспитываем». Сами признались, что били ребенка. Может, это правила домостроя? В квартире у них висят иконы, но религиозными людьми я бы их не назвала. Дмитрий угрожал расправой мне и другим учителям, — сказала Резванова.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Истязания несовершеннолетнего», подозреваемого арестовали на два месяца. Бабушка ребёнка рассказала, что прошлый тюремный срок мужчина отбывал из-за неё: она хотела избавить его от наркотической зависимости. Заключение, по её словам, помогло, он даже перестал пить.

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что в России не хватает кризисных центров для пострадавших от насилия. Она добавила, что только центры не могут решить проблему домашнего насилия. Необходимо развивать механизмы его профилактики.