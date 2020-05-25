Директор московской школы рассказал о плюсах онлайн-обучения

https://static.news.ru/photo/e9db9e6a-9ea1-11ea-9592-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Некоторые методики, которыми пользуются педагоги во время дистанционных занятий, могут использоваться и после режима самоизоляции. Об этом сообщил директор школы № 1788 Александр Ездов.

По его словам, обучение в дистанционном режиме воспитывает в детях ответственность, у них появляется умение организовывать своё время и развивает у детей самостоятельность. При этом старшеклассники, по его словам, начали очень активно работать, когда им предложили начать готовиться к итоговой аттестации в апреле-мае.

Они самостоятельно без учителей открывали ресурсы с заданиями, прорешивали и отправляли учителю. Учитель здесь был не тот человек, который всё время что-то рассказывает, а он проверял работы, видел ошибки детей и под конкретные их проблемы, которые заметил в работах, давал им или новые задания, или объяснял какие-то вещи. За счёт онлайна мы получили больше индивидуализации в обучении детей, — сказал Ездов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Директор рассказал также, что для начальной школы есть специальные онлайн-сервисы. В момент, когда ребёнок решает задачу, информационная система смотрит за его темпом, количеством попыток. После этого она подбирает задачи по нужной теме. По словам Ездова, каждая школа будет после снятия карантинных мер самостоятельно решать вопрос об изменениях учебного процесса.

Как писал NEWS.ru, сейчас Минпросвещения решает, как разделить школьников на переменах.