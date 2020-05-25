Минпросвещения решает, как разделить школьников на переменах

https://static.news.ru/photo/d6a5cd00-9e9e-11ea-8264-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Pogontsev​​​​​​​/Global Look Press

Специалисты Минпросвещения РФ прорабатывают вопрос организации учебного процесса в школах с учётом рекомендаций Роспотребнадзора по недопущению распространения коронавируса.

Речь идёт о том, чтобы, исходя из эпидемиологической ситуации, не было большого скопления детей. Прорабатываются вопросы, как это организовать, — заявил в эфире Первого канала министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

При этом он отметил, что общение детей никто отменять не собирается, специалисты постараются выработать оптимальное решение с учётом рекомендаций Роспотребнадзора по недопущению большого скопления детей на переменах, в группах «продлёнки» и на массовых мероприятиях.

Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин потребовал разработать более строгие санитарные нормы для проведения занятий в школах и ужесточить контроль за их соблюдением. Соответствующее поручение он отдал правительству, отметив, что изменение стандартов должно распространяться на все образовательные учреждения.

Глава государства добавил, что к возвращению учащихся в классы и аудитории новые санитарные требования должны вступить в силу. Путин также отметил, что региональные власти, учитывая все факторы и мнение санитарных служб, должны определить возможности для детского отдыха и досуга.