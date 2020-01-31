https://static.news.ru/photo/39f591d8-4463-11ea-8961-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Предложенные президентом Владимиром Путиным поправки в Конституцию РФ не заинтересовали и не нашли понимания в российском обществе, считает директор Левада-Центра Лев Гудков.

Соцопрос ВЦИОМа показал, что 47% россиян считают изменения Основного закона выгодными только Путину и направленными на сохранение им власти после 2024 года. 44% жителей страны посчитали, что поправки в Конституцию улучшат жизнь всех россиян.

Это априорная установка населения: всё это делается, чтобы сохранить реальную власть Путина, неважно, как это будет называться. Поэтому те, кто ему симпатизируют, говорят, что это будет направлено на улучшение социальной политики, но <...> в целом всё довольно аморфно, — заявил Гудков в комментарии НСН.

По словам социолога, опрос ВЦИОМа показал слабый интерес населения к конституционной реформе и непонимание перемен.

Как писал NEWS.ru, Путин предложил изменить Конституцию РФ в ежегодном послании Федеральному собранию 15 января. В тот же день глава государства созвал рабочую группу для работы над поправками. Туда вошли политики, предприниматели, журналисты, деятели культуры, науки и спорта — более 70 человек.