Диетолог заявила, что горячая еда может стать причиной возникновения рака

Потребление слишком горячей еды и напитков может привести к термальному ожогу пищевода, что, в свою очередь, повышает риск возникновения онкологии и кандидоза пищевода, рассказала гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова. При этом она уточнила, что температура в пищеводе человека составляет примерно 37 градусов тепла, пишет «Москва 24».

Люди, которые едят горячую еду и пьют горячие напитки, создают постоянный термический ожог. Раздражённая слизистая начинает активно обновляться. И получается, что мы создаём дополнительную стимуляцию для обновления клеток. У людей, которые употребляют горячую пищу и напитки, есть высокий риск возникновения кандидоза пищевода, потому что грибковая инфекция может моментально присоединиться на повреждённую слизистую, и рака пищевода, — отметила Дианова.

Она также предупредила пациентов с изжогой или рефлюксом об особой опасности потребления горячей пищи. По словам гастроэнтеролога, слишком горячая еда и напитки у таких людей будут поддерживать уровень воспаления, который обусловлен забросом кислого содержимого в желудок. Дианова напомнила: температура еды у пациентов с проблемами желудочно-кишечного тракта не должна превышать 55 градусов.

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