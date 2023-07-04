Диетолог оценила состояние Полины Гагариной после подозрений в анорексии Диетолог Тихомирова развеяла слухи о плохом состоянии здоровья Полины Гагариной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полина Гагарин

Певица Полина Гагарина прекрасно выглядит, все обвинения в ее адрес по поводу анорексии пустые, заявила в беседе с NEWS.ru врач-диетолог Елена Тихомирова. По ее словам, артистка активно занимается спортом и соблюдает диету с легким дефицитом калорий.

Анорексия — это очень опасное заболевание, поражающее в основном молодых девушек с еще несформированной психикой, у которых нет детей. У Гагариной уже есть дети, поэтому могу сказать абсолютно точно, что она не может страдать нервной анорексией, — рассказала Тихомирова.

Она предположила, что стройная фигура нужна певице для того, чтобы эффектно выглядеть в ходе выступлений. У Гагариной небольшой процент подкожного жира, она мускулистая, недостаточности мышечной массы у нее нет, добавила Тихомирова.

Ранее психотерапевт Диана Генварская назвала расстройство пищевого поведения разновидностью наркомании. Она посоветовала пациентам посещать группы психологической поддержки и научиться правильно расслабляться, чтобы избавиться от болезни.