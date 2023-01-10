Диетолог раскрыла опасность кофеина из энергетиков Диетолог Соломатина: содержащийся в энергетиках кофеин опасен для истощенного организма

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Содержащийся в энергетиках кофеин опасен для организма людей, которые находятся в стрессе, не высыпаются или неправильно питаются, рассказала Lenta.ru диетолог Елена Соломатина. Она пояснила, что кофеин из энергетиков является «чистой искусственной молекулой», воздействие которой ничем не смягчается. При этом сахар и газация напитка лишь усиливают его эффект.

Если мы пьем искусственный кофеин, эту «голую» молекулу без полезных «присадок», дозаторов, то получается гремучая смесь, а благодаря сахару и газации напитка осуществляется еще большее ускорение, — рассказала Соломатина.

Диетолог объяснила, что кофеин из других напитков смягчается специальными «присадками», которые помогают снизить негативный эффект от этого вещества. Например, в кофе в качестве «присадки» выступают полифенолы, а в зеленом чае — танины. Эти вещества не дают кофеину всасываться слишком быстро.

Там есть другие вещества, которые не дают ему так быстро всасываться, механизм всасывания очень смягченный. Можно провести аналогию с подачей электроэнергии: электричество можно подавать через трансформатор или напрямую, — пояснила Соломатина.

Депутат Султан Хамзаев ранее рассказал, что депутаты Госдумы разрабатывают законопроект о запрете продажи энергетических напитков россиянам младше 18 лет. По его словам, также в рамках проекта будет прописано наказание для продавцов и предпринимателей, предпринявших попытку продать энергетик несовершеннолетнему. Сам Хамзаев является одним из авторов инициативы.