Диетолог назвала самый полезный завтрак школьника Диетолог Соломатина призвала школьников есть на завтрак каши и омлет

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Цельнозерновые каши и белковые продукты на завтрак помогут школьнику быть энергичным и внимательным во время учебы, рассказала NEWS.ru диетолог Елена Соломатина. По ее словам, в качестве утреннего приема пищи идеально подойдут овсянка, пшенка, гречка, творог или яйца.

Если ребенок хочет бутерброд, то только на цельнозерновом хлебе. Обязательно белковые продукты: творог, яйца, особенно идеально омлет с овощами. В творог можно добавить различные ягоды. Также подойдет легкоперевариваемый кусок мяса, например индейка, кролик или рыба, — сказала Соломатина.

Диетолог призвала использовать минимальное количество сладостей на завтрак, но разрешила взять их с собой в школу и съесть в течение дня. Чем больше использовать натуральных продуктов, тем лучше для ребенка, резюмировала Соломатина.

Ранее диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королева заявила, что увеличить продолжительность жизни можно с помощью разнообразного питания, которое будет включать в себя все необходимые для здоровья организма компоненты. Как отметила врач, желающие жить долго должны включить в свой рацион рыбу, птицу, овощи, фрукты, ягоды, зерновые и ферментированные продукты.