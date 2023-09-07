Врач рассказала о питании, которое увеличивает продолжительность жизни Диетолог Королева: увеличить продолжительность жизни поможет разнообразное

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Увеличить продолжительность жизни можно с помощью разнообразного питания, которое будет включать в себя все необходимые для здоровья организма компоненты, рассказала «Москве 24» врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. Как отметила врач, желающие жить долго должны включить в свой рацион рыбу, птицу, овощи, фрукты, ягоды, зерновые и ферментированные продукты.

Чтобы жить долго и не болеть, нужно есть разнообразные продукты из разных групп, — сказала медик.

Специалист пояснила, что питаться нужно небольшими порциями по четыре-пять раз в день, а также пить в достаточном количестве воду. Так, по ее словам, среди зерновых полезны овсянка, гречка, киноа и амарант. А рыба северных морей послужит хорошим источником легкоусвояемого белка и омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, которые обладают противовоспалительным действием.

Кроме того, добавила диетолог, для повышения иммунитета нужно раз в неделю включать в свое меню ферментированные продукты типа квашеной капусты, а также ежедневно есть сезонные овощи и фрукты.

Сезонные ягоды всех цветов с антиоксидантами будут защищать наш организм от преждевременного старения. Подарят ему активность, работоспособность. Будут своевременно выводить из каждой клетки отработанные компоненты благодаря естественной детоксикации, — заключила Королева.

Врач Александр Мясников ранее рассказал, что хронические заболевания негативно сказываются на иммунной системе. Восстановить иммунитет помогут здоровый сон, правильное питание и физические нагрузки.