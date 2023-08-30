Доктор Мясников назвал три простых способа сформировать крепкий иммунитет Доктор Мясников назвал сон и правильное питание важными для крепкого иммунитета

Хронические заболевания крайне негативно сказываются на иммунной системе, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия-1». По его словам, если человек столкнулся с такой проблемой, восстановить иммунитет ему помогут здоровый сон, правильное питание и физические нагрузки.

Как подчеркивает эксперт, сбалансированное питание играет важную роль в процессе укрепления иммунитета. При этом важно отказаться от фастфуда и так называемой мусорной еды, которая содержит много сахара, вредных жиров, консервантов и усилителей вкуса.

Не лучшим образом на иммунитете сказывается нарушение режима сна. Доктор подчеркнул, что человеку важно засыпать в одно и то же время каждый день, если он хочет укрепить иммунитет.

Вместе с тем важно укреплять организм за счет физических нагрузок. Как утверждает Мясников, нельзя пренебрегать утренней зарядкой.

Ранее доктор Мясников также оценил пользу оливкового масла. По его словам, вопреки бытующему мнению, этот продукт не помогает очистить печень. Оливковое масло содержит полиненасыщенные жирные кислоты, полезные для сердца и снижающие риск возникновения сахарного диабета. С другой стороны, эти же кислоты повышают вероятность артрита, а также ухудшают течение ревматоидного артрита.