Тренер назвала принципы здоровой диеты Тренер Волынкина: правильное питание и водный баланс являются элементами здоровой диеты

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Чтобы диета не приносила вреда здоровью, нужно соблюдать несколько важных правил, рассказала NEWS.ru спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина. По ее словам, важно исходить из формы суточной калорийности, соблюдать баланс белков, жиров и углеводов, следить за водным режимом и сном.

Утром: белок и сложные углеводы, например, два яйца, творог, при похудении лучше использовать творог 5% или 9%, и гречка. В обед уменьшаем углеводы, используем рыбу, курицу, мясо и тушеные овощи или на пару, вечером также белок или протеиновый коктейль и овощной салат. К вечеру углеводная стрелка должна стремиться к нулю, они нужны утром, так как это заряд бодрости и энергии на весь день, — отметила Волынкина.

Диетолог посоветовала соблюдать водный режим (0,3 литра на килограмм веса) и спать не меньше восьми часов. Также при здоровой диете, исходя из формулы суточной калорийности, необходимо учитывать количество тренировочных дней.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что после 50 лет людям следует особенно тщательно следить за своим рационом, омолодить организм поможет употребление морской рыбы, овсянки и других круп, а также свежих фруктов и овощей. По ее словам, данные продукты способны улучшить обменные процессы внутри организма.