Диетолог назвала продукты, которые омолодят людей за 50 Диетолог Соломатина: людям после 50 лет следует есть морскую рыбу и овсянку

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После 50 лет людям следует особенно тщательно следить за своим рационом, омолодить организм поможет употребление морской рыбы, овсянки и других круп, а также свежих фруктов и овощей, заявила в беседе с «Вечерней Москвой» врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, данные продукты способны улучшить обменные процессы внутри организма.

Улучшат обменные процессы и омолодят организм кисломолочные продукты, морская рыба, овсянка, крупы и хлеб со злаками. Разбавить трапезу следует свежими фруктами, овощами и клетчаткой, — отметила диетолог.

Она уточнила, что много клетчатки содержится в петрушке, щавеле, базилике и других видах зелени, однако они могут не подойти людям с болезнями желудка.

Также Соломатина отметила, что людям в зрелом возрасте не следует употреблять жареные мясные блюда, кондитерские изделия и сладости с маргарином. По ее словам, отказ от этих продуктов обезопасит от обострений артериальной гипертонии, ожирения, прогрессирования атеросклероза и сахарного диабета.

Ранее диетолог, нутрициолог Ирина Писарева посоветовала уменьшить потребление красного мяса людям после 50 лет. Вместо этого она призвала употреблять легкий белок, например, мясо курицы, индейки, перепелки. По словам врача, из-за недостатка белка у людей с возрастом провисает и стареет кожа, поэтому полностью белок не нужно исключать из рациона.