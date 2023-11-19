Диетолог назвала мясо, у которого практически нет противопоказаний Диетолог Лушникова: индейку можно включать в ежедневный рацион почти всем

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Индейку можно включать в ежедневный рацион всем людям, кроме тех, у кого есть аллергия на этот вид мяса, заявила NEWS.ru диетолог Ольга Лушникова. По ее словам, средний размер порции может быть 80–150 граммов на один прием пищи, но зависит от индивидуальных потребностей и физической активности.

Индейку можно включать в рацион на ежедневной основе практически всем людям. Исключение составляют те, у кого есть аллергическая реакция на данный вид мяса, — сказала Лушникова.

Она добавила, что при некоторых заболеваниях почек и печени может потребоваться ограничить потребление белка. В связи с этим прежде, чем включать в свой рацион индейку, необходимо проконсультироваться с врачом-диетологом.

Ранее Лушникова сообщила, что мясо индейки содержит аминокислоту триптофан, являющуюся предшественником серотонина. Она отметила, что регулярное употребление данного продукта повышает уровень этого вещества и улучшает настроение и сон. Эксперт добавила, что индейка содержит витамины группы B — B3, B6 и B12, также в мясе также много антиоксиданта селена, защищающего клетки от повреждений, цинка и железа.

До этого Лушникова заявила, что мясо индейки отлично подходит худеющим и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По ее мнению, индюшатину следует есть, если необходимо ограничивать количество животных жиров в рационе.