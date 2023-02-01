Диетолог назвала главную ошибку завтраков россиян Диетолог Капийчук посоветовала завтракать через некоторое время после пробуждения

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Завтракать сразу после сна является одной из главных ошибок россиян, рассказала диетолог-консультант Ольга Капийчук. В беседе с «Радио 1» эксперт отметила, что с утра организм еще не проснулся. Поэтому перед завтраком стоит выпить стакан теплой воды, сделать легкую зарядку и принять душ и только после этого приступать к приему пищи.

Если мы говорим о завтраках, то здесь имеет важное значение то, в какое время после того, как вы проснулись, начинается прием пищи. Некоторые люди просыпаются и сразу бегут к холодильнику, хотя организм, на самом деле, еще спит. Когда вы просыпаетесь, лучше выпить стакан теплой воды, ведь холодную воду организму еще нужно успеть согреть, — объяснила диетолог.

Капийчук посоветовала отказаться от бекона или жареного сала по утрам, так как организму приходится тратить много сил на то, чтобы переварить продукт. Из-за этого весь день человек будет чувствовать себя уставшим. Свежие фрукты и овощи с утра тоже не лучший выбор, по словам диетолога. Они вызывают раздражение стенок желудка, провоцируя боль или тяжесть. Капийчук рекомендует воздержаться от крепкого кофе на голодный желудок — самочувствие может сильно ухудшится.

Завтракать только сладостями или быстрыми углеводами в виде быстрорастворимых каш неправильно. Можно съесть творожок, но в том случае, если он без сахара. Заесть его можно бутербродом из цельнозернового хлеба, — добавила эксперт.

Ранее диетолог Инна Кононенко посоветовала родителям готовить школьникам полезные и сытные завтраки. По словам эксперта, благодаря завтраку удастся обеспечить организм энергией на весь день, что положительно скажется на успеваемости.