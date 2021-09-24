Дезинфектор съел отравленный арбуз ради доказательства невиновности коллеги

Дезинфектор из Екатеринбурга Александр Возжаев заявил, что специально отравил арбуз ядом от тараканов и съел его часть, чтобы проверить версию о смерти двух человек в Москве, согласно которой отрава попала на арбуз при обработке торгового зала супермаркета «Магнит». По его словам, этим средством отравиться невозможно, передаёт Lenta.ru.

10 сентября стало известно, что в Москве отравилась семья из четырёх человек, съев арбуз, купленный в «Магните». В результате скончались бабушка и внучка-подросток. 15 сентября по уголовному делу был арестован сотрудник проводившей работы компании Антон Котов, который якобы допустил передозировку яда от тараканов.

Для своего эксперимента Возжаев взял средство с тем же действующим веществом, после чего вылил его на арбуз и попробовал съесть. Свой эксперимент он снял на видео, которое разместил Telegram-канал Mash.

Лямбда-цигалотрин — известный пиретроид (синтетический инсектицид. — NEWS.ru) Многие дезинсекторы, особенно которые работают по тараканам, очень хорошо его знают вкус... Сразу рвотный рефлекс, он нереально горький. Ощущение, будто таблетку анальгина прожевал во рту и не запил водой, — сообщил Возжаев.

По его словам, он часто попадает в рот при дезинфекции. Летальная доза — 100 грамм.

Возжаев считает, что его коллегу — дезинфектора Котова, который проходит по делу о смерти двух жительниц после отравления арбузом в столице, — арестовали ни за что.

Ранее генеральный директор Областного центра дезинфекции заявил, что служба проводит все работы с соблюдением санитарных норм и дезинфектор сделал «всё правильно», действуя в строгом соответствии с инструкцией.