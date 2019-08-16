https://static.news.ru/photo/1af6b0ba-c145-11e9-bf3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Станции «красной» ветки метро от «Проспекта Вернадского» до «Коммунарки» закрыты в Москве с 18 по 24 августа включительно. Временное закрытие части Сокольнической линии связано со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ).

Неделю не будут работать станции «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарёво», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка», сообщает « Коммерсант ».

Строители воспользуются паузой в движении метро для прокладки под станцией «Проспект Вернадского» перегонного тоннеля.

Во время закрытия станций москвичам предоставят более 180 бесплатных автобусов, следующих по маршруту КМ1 (между станциями «Университет» и «Саларьево» с остановками у закрытых станций) и КМ2 (между «Саларьево» и «Коммунарка»). Автобусы будут находиться на линии с 5:10 утра до 2:00 ночи.

Ранее News.ru сообщал, что пассажиры Московского метрополитена бывают двух видов — читающими и скучающими. К такому выводу пришла одна из пользовательниц соцсетей. Москвичка Евгения Бородина опубликовала в Facebook снимок двух детей в вагоне столичной подземки. Один из них увлечённо читает книгу, а второй загадочно смотрит вдаль.