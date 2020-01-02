https://static.news.ru/photo/ac0e71b6-2d54-11ea-8ebc-fa163e074e61_660.jpg Анна Кузнецова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Детский отдых в период новогодних каникул должен быть разнообразным и отличаться от досуга в учебный период. Об этом напомнила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова.

Она настаивает на том, что родители не должны забывать о необходимости создавать для своих детей настоящее новогоднее чудо. Каким оно будет, зависит от привычного образа жизни ребёнка.

Это исходит из собственных ощущений семьи — чего им больше не хватает: подвижности или усидчивых занятий, может, мало удается посещать какие-то публичные мероприятия, ходить куда-то, — цитирует Кузнецову РИА Новости.

Главное, отметила она, быть рядом с детьми. При этом она подчеркнула, что нет задачи забить все праздничные дни мероприятиями, выходами на ёлки. Достаточно посвятить это время семейному общению — вместе печь пиццу, рисовать или играть в настольные игры. Или вместе научиться чему-то новому — например, катанию на коньках или на лыжах.

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