https://static.news.ru/photo/1962b9a4-d3df-11e9-9a25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Уполномоченный по правам ребёнка при президенте Анна Кузнецова направила председателю Госдумы Вячеславу Володину предложение о проведении амнистии в отношении определённых категорий граждан. Освободиться из тюрьмы могут несовершеннолетние, матери-одиночки и беременные женщины.

Речь идёт о нарушителях, совершивших нетяжкие преступления, отмечается на сайте омбудсмена. Также в программу не должны попасть люди, лишённые родительских прав и совершившие преступления против детей.

Я не раз посещала воспитательные колонии, СИЗО, общалась с несовершеннолетними. Конечно, нахождение в местах лишения свободы накладывает на них свой отпечаток, об этом говорят и сами сотрудники колоний, изоляторов, — подчеркнула она.

Необходимо снизить негативное влияние, которое оказывается на несовершеннолетних, отметила Кузнецова.

ФСИН поддержала концепцию уполномоченного.

Как ранее писал News.ru, пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства пока не сформулировал свою позицию по объявлению амнистии в честь Победы в Великой Отечественной войне.