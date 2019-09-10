Уполномоченный по правам ребёнка при президенте Анна Кузнецова направила председателю Госдумы Вячеславу Володину предложение о проведении амнистии в отношении определённых категорий граждан. Освободиться из тюрьмы могут несовершеннолетние, матери-одиночки и беременные женщины.
Речь идёт о нарушителях, совершивших нетяжкие преступления, отмечается на
Я не раз посещала воспитательные колонии, СИЗО, общалась с несовершеннолетними. Конечно, нахождение в местах лишения свободы накладывает на них свой отпечаток, об этом говорят и сами сотрудники колоний, изоляторов, — подчеркнула она.
Необходимо снизить негативное влияние, которое оказывается на несовершеннолетних, отметила Кузнецова.
ФСИН поддержала концепцию уполномоченного.
Как ранее писал News.ru, пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства пока не сформулировал свою позицию по объявлению амнистии в честь Победы в Великой Отечественной войне.