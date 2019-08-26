https://static.news.ru/photo/9b0892ec-c7f7-11e9-85b1-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент РФ Владимир Путин пока не сформулировал свою позицию по объявлению амнистии в честь Победы в Великой Отечественной войне, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он добавил, что никаких решений по этому вопросу пока не принималось, передаёт РИА Новости .

Ранее глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов заявил, что СПЧ разработал два варианта возможной амнистии, один из которых планируется представить российскому лидеру.

Как писал News.ru, 20 мая Путин подписал указы о помиловании четверых человек. Среди них — гражданин Украины Сергей Гладкобородов, который совершил в Москве кражу. Кроме того, «руководствуясь принципами гуманности», президент постановил освободить россиянку Гайникамал Аюпову 1935 года рождения, которая была осуждена за нанесение своему сожителю смертельных травм в ходе ссоры. Под амнистию также попал Владилен Литвинов 1937 года рождения. Мужчина был отправлен в колонию за нанесение своей парализованной супруге травм, несовместимых с жизнью. Последняя в списке помилованных — Жанна Саламатина 2000 года рождения. Девушку осудили за сбыт наркотических средств.