https://static.news.ru/photo/0940bc7e-be68-11e9-a6ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов считает, что программу государственного субсидирования кредитной ставки для граждан, которые приобрели деревянные дома заводского изготовления, необходимо расширить с помощью предоставления земли по схеме «дальневосточного гектара».

Согласно утверждённой правительством норме господдержки, российским банкам выделяются субсидии на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным физлицам на покупку деревянных домов, произведённых на заводах. Участникам программы возвращают 5% от кредитной ставки.

По словам депутата, минус в том, что программа имеет ограничение по объёмам финансирования.

Понятно, что это экспериментальные «пробы пера», которые будут продолжены для того, чтобы превратиться во что-то действительно мощное в плане поддержки деревянного домостроения в рамках федеральной программы. А лучше — в рамках отдельного нацпроекта, — заявил он

Нилов отметил, что бесплатное предоставление земли позволит гражданам, которые не могут позволить себе участок, подключиться к проекту, передаёт « Парламентская газета ».

Ранее News.ru писал, что порядок оформления прав собственности на дачную недвижимость по новым правилам разъяснили специалисты Федеральной кадастровой палаты. «Дачная амнистия» будет действовать до 1 марта 2021 года. За этот период времени граждане смогут оформить земельные участки в собственность по упрощённой системе.