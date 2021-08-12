Депутаты внесли законопроект об учёте военной службы при досрочной пенсии

Депутаты от фракции «Единая Россия» и сенаторы внесли в Госдуму законопроект, по которому срочная военная служба будет учитываться при досрочном выходе на пенсию. Законопроект размещён на сайте Госдумы.

Проектом федерального закона предлагается включить период прохождения военной службы по призыву в стаж для досрочного начисления страховой пенсии по старости (на 2 года раньше) для лиц, имеющих длительный стаж (42 года для мужчин, 37 лет для женщин), — указывается в пояснительной записке.

Предложение связано с тем, что военная служба по призыву «имеет высокую общественную полезность и социальную значимость для государства и общества». А из-за затраченного на неё времени гражданину может не хватить трудового стажа при досрочном выходе на пенсию.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» работает над указанным законопроектом. Первый заместитель главы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев заявлял, что законопроект практически готов и его могут рассмотреть до выборов в Госдуму.