Срочную службу предложили засчитывать в трудовой стаж

Партия «Единая Россия» работает над законопроектом, благодаря которому время срочной службы в армии войдёт в трудовой стаж для досрочной пенсии. Об этом рассказал первый заместитель главы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Мы готовим законопроект. И я думаю, что нам удастся принять это решение о том, чтобы в стаж, дающий право досрочного выхода на пенсию, 42 года — для мужчин, 37 — для женщин, включить срочную службу в армии. «Единая Россия» предлагает это решение правительству РФ, — сказал Исаев.

Он добавил, что законопроект практически готов и его могут рассмотреть до выборов в Госдуму. Сейчас по проекту ведутся переговоры.

Аналогичное предложение было внесено в Госдуму ещё в 2019 году, его рассматривали почти два года, прежде чем отклонить.

В настоящий момент каждый год срочной службы засчитывается в трудовой стаж по пенсионному коэффициенту 1,8.

Ранее стало известно, что более 40% россиян планируют работать после выхода на пенсию, пока будет позволять здоровье, потому что средняя пенсия в стране вдвое ниже медианного дохода.