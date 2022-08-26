Депутат предложила запретить мигрантам работать в службе доставки и такси Депутат МГД Николаева предложила запретить работу мигрантов в сервисных службах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мигрантам следует запретить работать в сервисных службах, например, в такси или доставке, заявила председатель комиссии Московской городской Думы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева. В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» она объяснила, что в последнее время было зафиксировано большое количество жалоб москвичей о нарушениях вопросов безопасности.

Я считаю, что в службе сервисов, особенно когда это связано с доставкой по адресам, мигрантов быть не должно. В последнее время мы фиксируем большое количество жалоб москвичей о нарушениях вопросов безопасности, о том, что начались квартирные кражи после того, как мигранты появляются в подъездах и конкретных квартирах, — отметила парламентарий.

Николаева посоветовала жителям столицы не удивляться, если, впуская в квартиру неизвестную личность, которая иногда устраивается в службу доставки без паспорта, у них будут появляться какие-то проблемы. Она убеждена, что в сфере такси скоро перестанут нанимать мигрантов, и другим сервисным службам стоит последовать этому примеру.

Политолог Сергей Наумов ранее отметил, что службы доставки должны нести ответственность за работающих у них курьеров-мигрантов. Он согласился со словами главы СК Александра Бастрыкина о том, что зачастую бизнесмены нанимают гастарбайтеров, чтобы увеличить прибыльность своей фирмы.