Политолог призвал обязать службы доставки отвечать за курьеров-мигрантов Политолог Наумов призвал обязать службы доставки отвечать за курьеров-мигрантов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что мигранты в России стали чаще совершать преступления, политолог Сергей Наумов в разговоре с Live 24 отметил, что службы доставки должны нести ответственность за работающих у них курьеров-мигрантов. Он согласился со словам Бастрыкина о том, что зачастую бизнесмены нанимают гастарбайтеров, чтобы увеличить прибыльность своей фирмы.

Бастрыкин справедливо заметил, зачастую, бизнесмены зарабатывают на мигрантах деньги, абсолютно не уделяя внимание их интеграции в российское общество. Те же службы доставки должны нести за курьеров ответственность, а не создавать проблемы местному населению ради своей прибыли, когда развозчики еды проявляют неуважение к другим участникам движения, — высказался Наумов.

Политолог напомнил, что недавно такой курьер зарезал женщину за то, что она сделала ему замечание из-за неаккуратной езды. Наумов предположил, что многие гости из ближнего зарубежья, работающие в сервисах доставки, вообще не знают правил дорожного движения. По мнению специалиста, об этом говорит их манера езды по российским дорогам.

Ранее Бастрыкин рассказал, что преступность среди мигрантов на территории России в первом полугодии 2022 года выросла на 10% по сравнению с тем же временным отрезком прошлого года. Он привел данные, согласно которым, всего за полгода мигрантами было совершено 21 048 преступлений, из них за 1685 ответственны нелегалы.