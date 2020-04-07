Депутат Мосгордумы рассказала о перенесённом коронавирусе

https://static.news.ru/photo/90508734-7863-11ea-be8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат МГД Людмила Стебенкова рассказала, как обстоят дела с заболеванием коронавирусом в заксобрании. Член комиссии по здравоохранению описала характерные симптомы перенесённого заболевания.

Стебенкова предполагает, что заразиться депутаты и их помощники могли через кондиционер, который на момент объявления карантина включался в кабинетах три раза в день. Именно так инфекция могла распространиться по помещениям, приводит мнение депутата «МК».

Далее депутат описала симптомы заболевания: изначально стало побаливать горло, затем самочувствие ухудшилось, началось «странное состояние». Поднялась температура до 37,4, болели мышцы, появилась сильная слабость. После обращения в поликлинику на дом пришли врачи, прописали противовирусные препараты.

Сильного кашля не было, описывает депутат, немного болело за грудиной.

Я старалась есть чеснок — всё-таки у него есть противовирусный эффект, делала сухие ингаляции с антисептическим маслом, горло полоскала, пила много облепихи — я покупаю замороженную, она хорошо помогает в период вирусных инфекций, — рассказывает о лечении вируса медик по образованию Стебенкова.

Её смущала сильная слабость, при которой не хотелось даже думать, не то, чтобы что-то делать. Первые два анализа ничего не показали.

Я успокоилась, хотя температура не спадала, была 37 и состояние было очень неприятное — как будто ты находишься в прострации. Очень необычное течение заболевания, — рассказывает депутат МГД.

Любой сомнительный результат должен быть перепроверен, считает депутат. Это занимает некоторое время, но лечение в данном случае всё равно симптоматическое.

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