https://static.news.ru/photo/ab9727bc-4511-11ea-991e-fa163e074e61_660.jpg Фото: mos.ru

Представитель Департамента образования и науки города Москвы заявил, что информация о массовом закрытии столичных школ не соответствует действительности.

В ведомстве отметили, что некоторые классы действительно закрываются на карантин, что связанно с сезонной заболеваемостью ОРВИ и гриппом, передаёт ТАСС. Это является стандартной ситуацией для конца зимы.

В Сети появилась информация о закрытии всех образовательных учреждений города. При этом пользователи цитировали документы 2011 года.

Ранее NEWS.ru писал, что школы закрыли в Тюменской области и Забайкалье. Причиной стало выявление коронавируса в регионах.

Эпидемия нового коронавируса началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, а в конце января ВОЗ признала её чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число заражённых приблизилось к 12 тысячам человек, более 250 погибли.