«Демография России — на уровне воюющих стран»

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите детей, семьи и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко сравнил демографическую ситуацию в России со странами ведущими боевые действия. Об этом он рассказал в интервью NEWS.ru во время форума «Сообщества», организованного Палатой во Владикавказе.

О динамике рождаемости на Кавказе

Традиционно рождаемость на Кавказе была всегда выше, чем в других субъектах РФ. Но в последние годы ситуация тоже стала меняться, и суммарный коэффициент рождаемости стал снижаться. Он упал во многих субъектах Северо-Кавказского федерального округа, кроме Чечни, на 10 процентов примерно.

Помимо высокой рождаемости регионы Северного Кавказа демонстрировали и высокую ожидаемую продолжительность жизни. Кавказское долголетие — это реальный факт, а не миф. В период пандемии республики пострадали именно потому что большое количество населения в старших возрастах.

Viktor Pogontsev/Russian Look/Global Look Press

И вторая причина — традиции таковы, что люди привыкли массово отмечать все события семейной жизни. Это имело свои последствия в условиях распространения COVID-19. Пандемия сильно повлияла на убыль населения.

В этом регионе существуют такие проблемы как высокий уровень бедности и низкие доходы, которые на мой взгляд и привели к снижению рождаемости.

Поэтому для нас важно посмотреть проекты, которые работали бы на повышение благополучия семьи, доходов семьи, на повышение занятости. Потому что они также имеют прямое отношение к демографии.

О проблемах социальной инфраструктуры

В республиках Северного Кавказа есть проблема доступности дошкольного образования. Проект «Профессиональная няня — детям» — это один из способов решения данной проблемы. И направлен на создание системы сертифицированных нянь.

Развитие этой системы позволило бы перевести такой уход в разряд занятости, создавались бы новые рабочие места. И это будет не просто родительский, родственный уход, а были бы услуги, которые оказывали обученные няни. И это будет мощный воспитательный социальный эффект.

Проект в России действует с 2018 года. Сейчас он реализуется в 12 субъектах РФ. Но на Северном Кавказе этот проект не реализуется поэтому мы хотим его предложить. В Дагестане в качестве пилотного проекта, например, няни в период пандемии работали добровольцами у детей медиков. Оплачивала им это соцзащита.

Об общероссийской демографии

По показателям смертности мужчин трудоспособного возраста Россия находится на уровне стран, ведущих боевые действия, хотя у нас нет войны. Разница продолжительности жизни между мужчинами и женщинами около 10 лет составляет. И этот показательно многие годы не меняется.

Сахалин выбрал самую эффективную политику для улучшения демографии — поддержка многодетных семей. Одна из форм поддержки — улучшение жилищных условий. Там так же есть свой региональный материнский капитал. Он выплачивается начиная со второго ребёнка — более 200 тысяч. Там и пособия по 2500 рублей на каждого ребёнка — выплачивается вплоть до совершеннолетия. И это всё хорошие инструменты к федеральным мерам поддержки.

Сахалин единственный регион, который смог выйти на уровень воспроизводства населения — это мировой рекорд.

Субъектам у которых такие же доходы как у Сахалина, я рекомендую обратить внимание на их опыт. Например, Москва, нефтяные регионы.

Для большинства других субъектов это затратно. Поэтому мы предлагаем чтобы в рамках национального проекта «Демография» был разработан специальный федеральный проект — «Многодетная страна» в котором были бы включены различные инструменты поддержки многодетных семей. Прежде всего должен быть универсальный инструмент по аналогии с материнским капиталом и называться либо отцовский капитал, либо многодетный капитал.