«Дело святое»: Охлобыстин попросил Украину прекратить огонь на Новый год Охлобыстин попросил Украину прекратить огонь на Новый год, Рождество и Пасху

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иван Охлобыстин

Актер Иван Охлобыстин в своем Telegram-канале обратился к руководству Украины с просьбой объявить режим прекращения огня на Новый год, Рождество и Пасху. По словам звезды «Интернов», это может гарантировать «простым людям со всех сторон девять дней жизни». В случае поддержки инициативы, Охлобыстин пообещал добиться подобного решения от российских чиновников.

По три дня на каждый праздник. Конечно, это не много. Но сколько есть. Точнее: может быть. Если вышеупомянутое «руководство» согласится, то я уже к нашему обращусь. Уверен, что наше-то не откажет. Дело святое, — сообщил Охлобыстин.

Актер также предрек кризис США, Европе и Украине, отметив, что началась «новая реальность». Охлобыстин выразил сожаление, что исторические перемены «стоили нам так дорого», подчеркнув, что «такое» случается в России каждый 100 лет. Артист также предложил политикам подумать о будущем и «минимизировать беды на финальном отрезке», чтобы сохранить жизни большего числа людей.

Ну, собственно говоря, все с Украиной. Да и с Америкой тоже все. Не говоря о развращенной старушке Европе. Со всеми все. С мизантропической Польшей, голодранкой Прибалтикой и другой «недоевропой». Для кого-то это не очевидно, лично для меня — вполне. История провернула, как фарш через мясорубку, прежний мировой уклад и принялась лепить котлетки последующей реальности, — заявил Охлобыстин.

Ранее Охлобыстин рассказал о нарастающей в мире русофобии и назвал главными причинами СВО желание «пробудить нацию» и «обрести новую государственность». По словам артиста, россияне до последнего верили в «любовь и справедливость» Запада, однако столкнулись с тем, что страну окружили натовскими базами и «заразили коронавирусом». Охлобыстин назвал происходящее масонскими заговорами и предположил, что «еще чуть-чуть — и русских будут жрать».