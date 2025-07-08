Делать мегалегко! Самый вкусный летний салат с огурцом, редисом и сырком! Есть его хочется снова и снова! Это яркое сочетание свежих овощей и нежных яиц. Добавим хрустящий редис и ароматный укроп, а заправка на сметане с горчицей придаст интересный вкус.

Ингредиенты

Куриные яйца — 2 шт.

Плавленый сыр — 1 ст. л.

Огурцы — 1--2 шт.

Зеленый лук — по вкусу

Редис — несколько штук

Сметана — 4 ст. л.

Зернистая горчица — 1 ч. л.

Укроп — по желанию

Петрушка — для украшения

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Отвари яйца вкрутую, остуди и нарежь кружками. Огурцы порежь кубиком, срежь жесткую кожуру, если нужно. Лук мелко поруби, редис нарежь дольками. Для заправки смешай сметану, сыр с горчицей, укропом, соком лимона и щепоткой соли, взбей блендером. Смешай — овощи, лук, редис, яйца, посоли и поперчи. Полей заправкой, перемешай и укрась укропом.

Такой салат выглядит эффектно и радует вкусом — отличный способ разнообразить меню!

Ранее мы готовили салат «Мечта» со свеклой и горошком. Простой как 2 рубля, но вкусный!