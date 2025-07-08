Делать мегалегко! Самый вкусный летний салат с огурцом, редисом и сырком! Есть его хочется снова и снова! Это яркое сочетание свежих овощей и нежных яиц. Добавим хрустящий редис и ароматный укроп, а заправка на сметане с горчицей придаст интересный вкус.
Ингредиенты
- Куриные яйца — 2 шт.
- Плавленый сыр — 1 ст. л.
- Огурцы — 1--2 шт.
- Зеленый лук — по вкусу
- Редис — несколько штук
- Сметана — 4 ст. л.
- Зернистая горчица — 1 ч. л.
- Укроп — по желанию
- Петрушка — для украшения
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление
- Отвари яйца вкрутую, остуди и нарежь кружками. Огурцы порежь кубиком, срежь жесткую кожуру, если нужно. Лук мелко поруби, редис нарежь дольками.
- Для заправки смешай сметану, сыр с горчицей, укропом, соком лимона и щепоткой соли, взбей блендером.
- Смешай — овощи, лук, редис, яйца, посоли и поперчи. Полей заправкой, перемешай и укрась укропом.
Такой салат выглядит эффектно и радует вкусом — отличный способ разнообразить меню!
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