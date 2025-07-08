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08 июля 2025 в 06:30

Делать мегалегко! Самый вкусный летний салат с огурцом, редисом и сырком

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Делать мегалегко! Самый вкусный летний салат с огурцом, редисом и сырком! Есть его хочется снова и снова! Это яркое сочетание свежих овощей и нежных яиц. Добавим хрустящий редис и ароматный укроп, а заправка на сметане с горчицей придаст интересный вкус.

Ингредиенты

  • Куриные яйца — 2 шт.
  • Плавленый сыр — 1 ст. л.
  • Огурцы — 1--2 шт.
  • Зеленый лук — по вкусу
  • Редис — несколько штук
  • Сметана — 4 ст. л.
  • Зернистая горчица — 1 ч. л.
  • Укроп — по желанию
  • Петрушка — для украшения
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Отвари яйца вкрутую, остуди и нарежь кружками. Огурцы порежь кубиком, срежь жесткую кожуру, если нужно. Лук мелко поруби, редис нарежь дольками.
  2. Для заправки смешай сметану, сыр с горчицей, укропом, соком лимона и щепоткой соли, взбей блендером.
  3. Смешай — овощи, лук, редис, яйца, посоли и поперчи. Полей заправкой, перемешай и укрась укропом.

Такой салат выглядит эффектно и радует вкусом — отличный способ разнообразить меню!

Ранее мы готовили салат «Мечта» со свеклой и горошком. Простой как 2 рубля, но вкусный!

салат
лето
огурцы
редис
яйца
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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