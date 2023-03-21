Дефектолог развеяла популярный миф о логопедических группах Дефектолог Покровская: в логопедических группах дети не будут говорить еще хуже

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Одним из самых частых мифов среди родителей является представление о том, что дети будут говорить еще хуже в логопедических группах, перенимая друг у друга неправильные образцы, заявила NEWS.ru президент Гильдии логопедов и дефектологов Юлия Покровская. По ее словам, чаще всего подобной проблемы не возникает, потому что во время занятия специалисты подчеркивают правильное произношение и уделяют ему большое внимание.

Речь — это коммуникативная функция, основная ее задача — передача информации друг другу. Поэтому развитие речи в группе всегда эффективно. Классически, еще с советских времен самой эффективной является сочетание групповой и индивидуальной работы, так как что-то можно сделать только индивидуально, например поставить звуки, а что-то лучше проводить в группе, например игры, — считает Покровская.

Ранее специалист рассказала, что исправить речь ребенка в домашних условиях трудно, так как родители могут не слышать проблемы с некоторыми звуками или привыкнуть к произношению. По словам Покровской, также существует большой риск поставить неправильный звук. Если родители не хотят по какой-то причине вести ребенка к специалисту, то сейчас индустрия логопедических услуг активно предлагает онлайн-занятия, на которых мама или папа все же могут исправить произношение и получат массу полезных советов, касающихся именно их ребенка.