Логопед рассказала, могут ли родители самостоятельно исправить речь ребенка Логопед Покровская заявила, что родители не могут сами исправить речь ребенка

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Исправить речь ребенка в домашних условиях трудно, так как родители могут не слышать проблемы с некоторыми звуками или привыкнуть к произношению, заявила NEWS.ru президент Гильдии логопедов и дефектологов Юлия Покровская. По ее словам, также существует большой риск поставить неправильный звук.

Логопеды учатся четыре года, чтобы слышать и понимать, что происходит с языком при изменении положения, как меняется от этого произношение — нужно поднять выше или ниже, прикрыть рот или наоборот открыть пошире. У ребенка могут быть такие нарушения произношения, которые родители не замечают или ошибочно принимают за возрастные особенности, — сказала Покровская.

Если родители не хотят по какой-то причине вести ребенка к специалисту, то сейчас индустрия логопедических услуг активно предлагает онлайн занятия, на которых мама или папа все же может исправить произношение и получит массу полезных советов, касающихся именно их ребенка, отметила Покровская.

Также хочу отметить, что нужно не только поставить звук, но и ввести его в речь ребенка, научить пользоваться. Часто бывает, что ребенок умеет произносить звук, но в речи использует старый и неправильный, — подытожила логопед.

Ранее Покровская рассказала, что взрослые люди могут исправить картавость (научное название — ротацизм). и сделать это достаточно просто. Помогут онлайн-занятия или всего два-три визита к логопеду.