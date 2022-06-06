Маркировка вредных продуктов: предложен новый способ борьбы с ожирением На товарах должно быть указано, что содержание вредных веществ превышает норму

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Несмотря на моду на спорт и здоровое питание, современному человеку никак не удаётся постройнеть. По данным ВОЗ, в России ожирением страдает уже около трети населения, а избыточным весом — две трети. Малоподвижный образ жизни и неправильное питание играют в этом не последнюю роль. Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предлагает маркировать продукты, которые больше других способствуют набору лишнего веса. Это еда, которая содержит большое количество сахара, соли, углеводов. NEWS.ru ознакомился с его проектом по оздоровлению нации.

ВОЗ предупреждает: лишний вес — главный фактор развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, нарушений опорно-двигательной системы и некоторых видов рака. В свежем докладе организации отмечается, что проблемы с весом становятся причиной более 1,2 миллиона смертей ежегодно — то есть каждой седьмой кончины. С 1975 по 2016 год доля страдающих от ожирения увеличилась в три раза среди взрослых и почти в семь раз среди детей.

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Бездумное потребление продуктов питания является одной из причин увеличения массы тела. Обычно пища с самым ярким вкусом несет меньше всего пользы. Поэтому ВОЗ рекомендует маркировать упаковки продуктов питания, если содержание вредных веществ и калорий в них превышает установленную законом норму. Надпись необходимо наносить на лицевой стороне продукта.

Подобную практику предлагает внедрить в России Дмитрий Давыдов. Необходимо на законодательном уровне сделать обязательной маркировку всех продуктов питания, содержащих повышенное количество сахара, насыщенных жиров, натрия и калорий, сообщил он. Предупреждающие этикетки должны быть крупного размера и размещены на лицевой стороне упаковки на видном месте. Также необходимо ограничить рекламу продуктов, которые подлежат маркировке, запретить их продажу в детских садах и учебных заведениях и исключить из программы школьного питания.

В случае успешной реализации проекта покупатели будут осведомлены о рисках для здоровья от того или иного товара, производители будут мотивированы изготавливать более здоровые ингредиенты. Случаи злоупотребления пищевыми продуктами существенно сократятся. Главным результатом этих мер станет улучшение здоровья населения и сокращение смертности в стране. Дмитрий Давыдов автор проекта «20 идей по развитию России»

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Подобная практика уже существует во многих странах мира. Например, в Чили с 2016 года производители пищевой продукции обязаны извещать потребителя от имени Министерства здравоохранения о высоком содержании насыщенных жиров, сахара, натрия (соль, сода и другие) и калорий. На товаре может одновременно находиться до четырех этикеток. Используется черно-белый дизайн в форме знака STOP. Если продукт содержит хотя бы одну этикетку, он не может рекламироваться детям до 14 лет, продаваться в детских садах и школах или быть включен в программу школьного питания.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация при ООН отмечает, что после введения закона о маркировке вредных продуктов питания пищевая промышленность в Чили позитивно изменила свой подход в сторону улучшения качества, в большей степени за счет снижения содержания сахара и натрия. Производители стали пополнять ассортимент более здоровыми продуктами питания.

Аналогичная маркировка вредных для здоровья продуктов питания обязательна в Бразилии, Мексике, Перу, Уругвае, Аргентине и Канаде. В Израиле пошли еще дальше — там в 2020 году Министерство здравоохранения внедрило систему красных и зеленых этикеток. Красные предупреждают о высоком содержании вредных веществ, а зеленые, наоборот, являются подтверждением признания продукта полезным.

В некоторых странах также введены маркетинговые ограничения на вредные продукты, подлежащие маркировке. Например, запрещено на упаковке и в рекламе использовать интерактивные элементы, кадры из мультфильмов, направленные на детскую аудиторию. Не разрешается проведение конкурсов, розыгрышей призов и обещание любого иного вознаграждения. Запрещено использовать знаменитостей и их изображения в рамках рекламной кампании. Нельзя называть положительные или питательные качества продукта. Например: «источник витаминов», «улучшает пищеварение».

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Формирование здорового образа жизни является важной задачей, которую необходимо реализовывать, в том числе путем информирования граждан Российской Федерации о пищевой ценности потребляемой продукции и степени ее влияния на здоровье, об этом сообщили в департаменте пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза РФ в ответ на предложение Дмитрия Давыдова. Документ за подписью заместителя директора деппищепрома В. Скворцова доступен на сайте проекта. В ведомстве добавили, что Роспотребнадзором разработаны методические рекомендации, которые содержат унифицированные подходы по цветовой индикации на маркировке пищевой продукции промышленного производства в зависимости от содержания в ней добавленного сахара, соли, насыщенных жирных кислот и транс-изомеров жирных кислот с учетом анализа среднесуточного потребления пищевой продукции в Российской Федерации. Но данная цветовая индикация является добровольной и предназначена для обеспечения возможности предоставления потребителю более детальной и наглядной информации о содержании в ней отдельных веществ.

Маркировка продуктов питания необходима. Подобная инициатива поднимается в ГД РФ регулярно, но, к сожалению, пока поддержки там не находит. Видимо, лобби соответствующих производителей слишком хорошо работают, об этом сообщил NEWS.ru врач — эндокринолог-диетолог Алексей Калинчев.

Дело в том, что сейчас состав продуктов написан таким мелким шрифтом, что прочитать его мало кто может даже из молодых людей, а пожилым, с их плохим зрением, это явно не под силу. На это недобросовестные производители и рассчитывают. Алексей Калинчев врач — эндокринолог-диетолог

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Совершенно очевидно, что продукты, содержащие много соли, опасны для гипертоников. С большим количеством простых углеводов — для людей с лишним весом. А глутамат натрия вреден всем, он нарушает правильную работу вкусовых рецепторов, и после него люди не могут есть здоровую пищу, она становится для них слишком пресной, резюмировал врач.

Обязать производителей более крупно писать на упаковке состав продукта — хорошая идея, сообщила NEWS.ru врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева. Сегодня потребителю сложно отличить полезные продукты от вредных. Распространенный маркетинговый ход — крупно прописывать ингредиенты, которые товар не содержит. Например: «без соли», «без сахара», «без ГМО». По мнению Писаревой, это вводит людей в заблуждение. Они не читают основной состав, а там могут содержаться вредные вещества, например ударная доза глутамата натрия.

Реализация инициативы Дмитрия Давыдова позволит существенно улучшить качество жизни россиян. Автор проекта надеется на законодательную поддержку со стороны государства.