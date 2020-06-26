Данкверт будет руководить Россельхознадзором ещё год

https://static.news.ru/photo/b2e96892-b7b5-11ea-9b38-fa163e074e61_660.jpg Сергей Данкверт Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Срок пребывания Сергея Данкверта на госслужбе в качестве руководителя Россельхознадзора продлён на год, сообщили в правительстве. Ранее появилась информация, что в связи с достижением Данквертом 65-летнего возраста его пребывание на посту главы службы может быть прекращено.

О продлении на год полномочий Данкверта сообщил «Интерфаксу» источник в экономическом блоке правительства. Информацию затем подтвердила и его советник Юлия Мелано, уточнив, что в Россельхознадзор накануне поступил соответствующий документ.

Данкверт много лет проработал в АПК, в 2000 году он стал первым замглавы Минсельхоза. Россельхознадзор он возглавил при его образовании в 2004 году.

Как писал NEWS.ru, 1 июня Сергей Данкверт заявил о клевете и заведомо ложном доносе в связи с информацией о вымогательстве. Соответствующее заявление он направил в ГУВД по Москве. Причиной стало появление в СМИ информации о факте вымогательства со стороны руководства ведомства у польской организации «Млековита». В службе уже отрицали эти сведения. Данкверт обратился в правоохранительные органы как частное лицо. Его интересы будет защищать Анатолий Кучерена.