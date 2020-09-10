Памфилова пожелала Навальному скорее выздороветь

https://static.news.ru/photo/6521078c-f414-11ea-a022-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: cikrussia/vk.com

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова пожелала скорейшего выздоровления оппозиционному политику Алексею Навальному, который находится на лечении в немецкой клинике.

Кстати, дай Бог ему здоровья и скорейшего выздоровления, — цитирует РИА Новости главу ЦИК.

Ранее телеведущий Владимир Соловьёв заявил, что химические вещества не были причиной отравления Навального. По его словам, такой причиной стало употребление некачественного алкоголя.

Между тем глава германского МИД Хайко Маас сообщил, что в ФРГ видят много признаков причастности России к отравлению оппозиционера, поэтому в Кремле должны быть заинтересованы в том, чтобы доказать обратное фактами. Госсекретарь США Майк Помпео также считает, что «есть значительная вероятность», что к ситуации с Алексеем Навальным причастны «российские высокопоставленные официальные лица».

Навальный находится на лечении в берлинской клинике Charité, куда был переправлен самолётом санавиации 22 августа. Больше двух недель он провёл в коме. Двумя днями ранее политик был госпитализирован в омскую больницу, куда его доставили с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера.

Оппозиционеру стало плохо, когда он направлялся из Томска в Москву. Его соратники заподозрили преднамеренное отравление. Российские медики заявили, что ядов в организме Навального не обнаружили, однако их немецкие коллеги считают, что тот был отравлен веществом из группы под условным названием «Новичок».