Соловьёв рассказал, чем вызвана болезнь Навального

https://static.news.ru/photo/09bb145e-f3e3-11ea-a65e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Телеведущий Владимир Соловьёв заявил, что химические вещества не были причиной отравления оппозиционера Алексея Навального. По его словам, такой причиной стало употребление некачественного алкоголя.

Я смотрю то, что было. Я вижу применение классического многовекового боевого оружия под названием «плохой спирт». Пока это всё похоже на приступ панкреатита, вызванный жирной пищей и плохим алкоголем, — отметил телеведущий в эфире своего шоу «Соловьёв LIVE».

Навальному стало плохо 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска. Воздушное судно приземлилось в Омске. Навальный был госпитализирован в больницу, где ему диагностировали кому, а позже оппозиционера доставили в берлинскую клинику Charité.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Соловьёв прокомментировал данные немецких медиков о выходе Алексея Навального из комы. По его словам, получился какой-то «Скрипаль 2.0» «на ускоренной перемотке и без умерщвлённого кота и хомячков». Журналист также поставил под сомнение данные немецких врачей об отравлении.