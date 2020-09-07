«Без кота и хомячков»: Соловьёв отреагировал на новости о Навальном

https://static.news.ru/photo/01b7a788-f11b-11ea-a052-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Андрей Любимов/Global Look Press

Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал данные немецких медиков о выходе Алексея Навального из комы. Об улучшении состояния оппозиционера сообщили врачи берлинской клинике Charité.

Какой-то «Скрипаль 2.0» на ускоренной перемотке и без умерщвлённого кота и хомячков, — написал он в своём Telegram-канале.

Журналист также поинтересовался, когда ждать обращения Навального к ООН и ЕС с гневной речью. Кроме того, он поставил под сомнение данные немецких врачей об отравлении.

Учитывая, что лаборатория бундесвера уже ссылается на секретность, а Charité​ на волю жены, возникает вопрос, так России данные передадут или предлагают верить на слово? — подытожил Соловьёв.

Оппозиционеру стало плохо 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска. Воздушное судно село в Омске. Навальный был госпитализирован в больницу, где ему диагностировали кому, а позже оппозиционера доставили в берлинскую клинику Charité. 2 сентября немецкое правительство заявило, что токсикологическое исследование анализов блогера выявило «не вызывающие сомнений доказательства» присутствия в его организме вещества из группы «Новичок».

Как писал NEWS.ru, 7 сентября немецкие медики вывели Навального из комы. Согласно данным врачей, состояние здоровья оппозиционера значительно улучшилось. Больного отключили от искусственной вентиляции лёгких. Он реагирует на вербальные стимулы, однако оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжёлого отравления по-прежнему рано, отмечают специалисты.