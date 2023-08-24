Дачникам рассказали, как заставить соседа убрать забор со своего участка Эксперт Чаплин: штраф за самозахват земли не менее пяти тысяч ч рублей

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Забор, установленный соседом на вашем участке можно убрать, обратившись в Росреестр, сообщил NEWS.ru глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, в противном случае егол ждет штраф за самозахват чужой земли — до 1,5 % кадастровой стоимости захваченного участка.

Сначала стоит поговорить с соседом и попросить установить забор согласно закрепленным границам участкам. Если он откажет, то надо обратиться в ближайшее управление Росреестра: ответственные сотрудники проведут проверку и оформят предписание об устранении правонарушений. Штраф за самозахват чужой земли — до 1,5 % кадастровой стоимости захваченного участка (не менее 5 тысяч рублей), — рассказал Чаплин.

Он добавил, что если сосед будет игнорировать предписание Росреестра или попробует снова захватить участок, то здесь уже придется разбираться в суде.

Здесь отмечу, что бывают случаи, когда собственник более 15 лет ухаживает за заброшенным участком без уточнения границ. В таком случае гражданин вправе официально оформить право собственности, для этого в законодательстве закреплен порядок применения приобретательной давности, — резюмировал Чаплин.

Ранее Чаплин посоветовал тщательно готовить дачный участок к зиме. Он рекомендовал перед наступлением холодов убрать листву, урожай, а также обработать землю от болезней и вредителей. Стоит уделить внимание и кустарникам с деревьями, которые нуждаются в подкормке, добавил эксперт.