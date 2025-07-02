Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 июля 2025 в 18:32

Цветочный водопад на даче: не боится дождя и ветра, в отличие от петуний

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это растение создает эффект живого водопада из мелких цветов, которые обильно покрывают длинные побеги до 60 см. В отличие от капризных петуний, не боится дождя и ветра, сохраняя яркость лепестков даже в непогоду.

Бакопа — прекрасное растение для кашпо. Ее волнообразное цветение длится до заморозков, причем каждая новая «волна» пышнее предыдущей. Растение идеально для ленивых садоводов: увядшие бутоны опадают сами, не требуя обрезки, а полив нужен лишь при подсыхании грунта.

Бакопа отлично сочетается с петуниями и лобелией в композициях, а ее сорта с белыми, розовыми и сиреневыми цветами добавляют дачному дизайну воздушности. Главный козырь — легкое размножение черенками, которые быстро укореняются даже в воде. С этим цветком вы получите цветочный водопад на даче.

Ранее был назван плетистый многолетник, который цветет каскадами из роз в российском климате.

цветы
растения
дачи
огороды
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пережила шок»: туристка из РФ рассказала о гидросамолетах на Мальдивах
Эксперты выяснили, сколько американцев готовы поддержать новую партию Маска
Синоптик рассказал, при каких условиях Петербург затопит даже с дамбой
Москалькова назвала число удерживаемых в Сумах курян
VK запустила биржу видеоконтента для креаторов и заказчиков
Азиатская страна направит в Россию спецпосланника для развития дипотношений
Стало известно, как туристам из России стоит вести себя в Афганистане
Вкусный и быстрый завтрак: рецепт хачапури за 15 минут
В Орловской области у бойца СВО на отдыхе отобрали 1,6 млн рублей
Топ-менеджеры месторождения ЮГК попали под уголовное дело
Стало известно об использовании российских пленных для работ в Купянске
Глава МИД Франции вышел из себя после вопроса о поддержке нацизма в Киеве
В Польше отчитались о «спасении» Украины
Geely уходит из России? Правда ли, в чем причина, какие модели останутся
Трампа сравнили с героиней Фрейндлих из «Служебного романа»
Психолог оценил тренд на микропенсии среди зумеров
Более 10 дронов ВСУ сбили в двух российских регионах
Компания Маска может потерять миллиарды из-за Трампа
Зафиксированы сбои в работе двух крупных мессенджеров
В РПЦ предложили растянуть День семьи, любви и верности
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.