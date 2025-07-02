Цветочный водопад на даче: не боится дождя и ветра, в отличие от петуний

Цветочный водопад на даче: не боится дождя и ветра, в отличие от петуний

Это растение создает эффект живого водопада из мелких цветов, которые обильно покрывают длинные побеги до 60 см. В отличие от капризных петуний, не боится дождя и ветра, сохраняя яркость лепестков даже в непогоду.

Бакопа — прекрасное растение для кашпо. Ее волнообразное цветение длится до заморозков, причем каждая новая «волна» пышнее предыдущей. Растение идеально для ленивых садоводов: увядшие бутоны опадают сами, не требуя обрезки, а полив нужен лишь при подсыхании грунта.

Бакопа отлично сочетается с петуниями и лобелией в композициях, а ее сорта с белыми, розовыми и сиреневыми цветами добавляют дачному дизайну воздушности. Главный козырь — легкое размножение черенками, которые быстро укореняются даже в воде. С этим цветком вы получите цветочный водопад на даче.

Ранее был назван плетистый многолетник, который цветет каскадами из роз в российском климате.