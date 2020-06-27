ЦИК сообщила об атаках на сайт по поправкам из Британии и Сингапура

https://static.news.ru/photo/1df3fa02-b92e-11ea-bc59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

28 июня на сайт конституция2020.рф были осуществлены Ddos-атаки. Предполагается, что сделано это было с территорий Великобритании и Сингапура. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия.

Ddos-атаки на сайт конституция2020.рф фиксируются с самого утра. Предположительно из Великобритании и Сингапура, — указано в сообщении в Telegram-канале ЦИК.

Хакеры начали атаковать различные сайты, связанные с голосованием с его самого начала. Как ранее сообщил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев, кибернападения на сайт ЦИК были предприняты с территории США, Великобритании и Украины.

Как рассказал директор Центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании «Ростелеком» Владимир Дрюков, около 40% всех кибератак в России приходится на московские организации, так как здесь сконцентрировано множество значимых организаций. Кроме того, в столице находится большинство центров обработки данных, которые являются одной из основных целей злоумышленников.

Из-за пандемии коронавируса голосование, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля. В бюллетенях избирателям предлагается только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант. При этом во время обращения к россиянам президент вновь заявил о том, что поправки в Основной закон вступят в силу только в том случае, если граждане их поддержат.

Ранее, писал NEWS.ru, россиянин Сергей Медведев, известный как Stells, Segmed или Serjbear, признал себя виновным в причастности к киберпреступлениям перед судьей окружного суда США Джеймсом Мэханом в Неваде