Что за «статья Семигина» о Кадырове и «трусливых русских»: кто написал ее Депутат Семигин заявил о взломе сайта после статьи об Адаме Кадырове

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Бойцы специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова

Злоумышленники взломали сайт общественного движения «Патриоты России» и разместили там фейковое сообщение с «провокационными оценками» участия российских военнослужащих в спецоперации на Украине, заявил в Telegram-канале лидер движения, депутат Госдумы Геннадий Семигин. Что за статья о сыне Кадырова и «трусливых русских», кто написал ее на самом деле?

Что известно о скандале с публикацией на сайте «Патриоты России»

В пятницу, 29 сентября, на сайте всероссийского общественного движения «Патриоты России» вышла статья под названием «Закон военного времени: почему действия Адама Кадырова — это урок для всех предателей Родины», автором публикации был указан председатель комитета Госдумы РФ по делам национальностей Геннадий Семигин.

В этой статье автор похвалил сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама после публикации видео, где тот избивает в СИЗО обвиняемого в сожжении Корана активиста Никиту Журавеля. Отмечалось, что наследник главы республики поступил с «предателем правильно и по законам военного времени».

«Если бы каждый русский солдат отстаивал свои идеалы так же бескомпромиссно, как сын Рамзана Ахматовича, то, возможно, батальону „Ахмат“ не пришлось бы пинками загонять солдат ВС РФ на поле боя», — говорилось в конце публикации. Минобороны РФ это утверждение не комментировало.

Что сказал в свое оправдание Семигин

Геннадий Семигин спустя три дня после появления статьи на сайте «Патриотов России» опубликовал заявление, в котором назвал произошедшее диверсией и сообщил о взломе ресурса.

«Злоумышленники не просто обрушили ресурс, а разместили фейковое сообщение от имени пресс-службы движения с провокационными оценками участия русского солдата в специальной военной операции», — написал он.

Депутат уточнил, что пресс-служба движения и он сам не имеют отношения к сообщениям, размещенным на сайте 30 сентября, и заявил, что у него сейчас отсутствует доступ к ресурсу. Семигин выразил надежду, что правоохранительные органы разберутся в случившемся. Также он заверил, что у него нет претензий к работе российских военнослужащих.

«Сегодня нет сомнения, что солдаты России вне зависимости от национальной принадлежности знают, за что они воюют — за родину, ее безопасность и будущее единой и сильной многонациональной страны», — написал Семигин.

Кто усомнился в невиновности Семигина

Военкор Юрий Котенок усомнился во взломе сайта общественного движения «Патриоты России», указав на несколько несоответствий в публикации статьи и словах Семигина.

Корреспондент заметил, что статья «Закон военного времени: почему действия Адама Кадырова — это урок для всех предателей Родины» была опубликована 29 сентября, однако лидер движения говорит о публикациях от 30 числа. Также парламентарий сообщил, что у него нет доступа к ресурсу из-за взлома, при этом заявление от его имени было каким-то образом удалено.

«Семигин решил откреститься от русофобского поста про трусливых русских солдат, „которых „Ахмат“ загоняет пинками на поле боя“. Говорит о взломе и о провокации. Выглядит не очень убедительно. Особенно апелляция к „скорости, с которой новость обросла комментариями в Telegram-пространстве“», — заметил Котенок.

Военный корреспондент Александр Коц призвал созвать комиссию Госдумы по этике с целью проверки предполагаемого заявления председателя комитета по делам национальностей. Также он считает необходимым изучить содержание статьи на предмет дискредитации армии.

«Во-первых, депутат Госдумы попытался оправдать преступление. Во-вторых, спустя полтора года только политический суицидник мог так высказаться в адрес русских воинов, которые уже полтора года проливают кровь и погибают в зоне СВО», — сказал Коц.

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