Котенок усомнился во взломе сайта «Патриотов России» после поста про солдат

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале усомнился во взломе сайта общественного движения «Патриоты России», о котором заявил основавший его депутат Госдумы Геннадий Семигин. Ранее на сайте был опубликован пост в поддержку главы Чечни Рамзана Кадырова в связи с видео с избиением его сыном поджигателя Корана Никиты Журавеля в СИЗО. В сообщении на сайте «Патриотов России» говорилось, что «батальону „Ахмат“ не пришлось бы пинками загонять солдат ВС РФ на поле боя», «если бы каждый русский солдат отстаивал свои идеалы так же бескомпромиссно», как сын Кадырова.

Семигин решил откреститься от русофобского поста про трусливых русских солдат, которых «Ахмат загоняет пинками на поле боя». Говорит о взломе и о провокации. Выглядит не очень убедительно. Особенно апелляция к «скорости, с которой новость обросла комментариями в Telegram-пространстве», — написал Котенок.

Военкор утверждает, что пост был размещен 29 сентября, но заметили его лишь спустя двое суток, вечером 1 октября. Котенок обратил внимание, что за это время Семигин не говорил ни о каком взломе, при этом никаких других следов хакерской атаки на сайте «Патриотов России» не было.

Утром 2 октября Семигин написал в своем Telegram-канале, что в его отношении была совершена «диверсия и наглая попытка» дискредитировать лично его взгляды и идеологию патриотизма в целом. По его словам, злоумышленники «не просто обрушили ресурс», а «разместили фейковое сообщение от имени пресс-службы движения».

Официально заявляю, что пресс-служба движения, как и я сам, к сообщениям, размещенным 30 сентября 2023 года, отношения не имеем. Доступ к сайту в настоящее время невозможен. Незамедлительно обращаюсь в правоохранительные органы с просьбой разобраться, кто стоит за этой провокацией, — написал депутат.

Семигин призвал тех, кто распространяет «подобные фейки», сначала обращаться за комментариями, а не повторять «ложную информацию». Он выразил надежду, что правоохранители разберутся, кто за этим стоял.

Ранее военкор Александр Коц обвинил Семигина в том, что он «попытался оправдать преступление». Комментируя уже удаленный пост с сайта «Патриотов России», журналист заявил, что спустя полгода СВО так высказаться в адрес русских воинов «мог только политический суицидник».