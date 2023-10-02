Военкор Коц предложил разобраться с депутатом, оскорбившим участников СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале призвал проверить слова председателя комитета Госдумы по делам национальностей Геннадия Семигина, который ранее заявил, что чеченскому батальону «Ахмат» «приходится пинками загонять солдат ВС РФ на поле боя». По мнению военкора, эти слова должны стать предметом разбирательства как комиссии Госдумы по этике, так и правоохранительных органов — на предмет дискредитации армии.

В общем, тут, с одной стороны, явно материал для комиссии Госдумы по этике. С другой — перспектива состава по дискредитации армии. Может ли человек, оскорбляющий русских в целом и героев СВО в частности, вообще возглавлять комитет по делам национальностей? — задается вопросом журналист.

Поводом для комментария стали слова Семигина, который заступился за сына Рамзана Кадырова, избившего в СИЗО Никиту Журавеля, и заявил, что «если бы каждый русский солдат отстаивал свои идеалы так же бескомпромиссно, как сын Рамзана Ахматовича, то, возможно, батальону „Ахмат“ не пришлось бы пинками загонять солдат ВС РФ на поле боя».

Во-первых, депутат Госдумы попытался оправдать преступление. <...> Во-вторых, спустя полтора года только политический суицидник мог так высказаться в адрес русских воинов, которые уже полтора года проливают кровь и погибают в зоне СВО, — написал Коц.

Рамзан Кадыров ранее подтвердил, что его сын Адам действительно избил активиста Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана. Он заявил, что гордится сыном.

Позже член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Леонид Поляков пояснил NEWS.ru, что никаких последствий для руководителя Чечни не будет. По его словам, этот инцидент может быть объяснен тем, что сын главы республики воспитан в строгих мусульманских канонах.