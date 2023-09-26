Член СПЧ рассказал о последствиях избиения Журавеля для Кадырова Член СПЧ Поляков: последствий для Кадырова после избиения Журавеля не будет

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Никита Журавель

Никаких последствий для Рамзана Кадырова после избиения активиста Никиты Журавеля в Чечне не будет, заявил NEWS.ru член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Леонид Поляков. По его словам, этот инцидент может быть объяснен тем, что сын главы республики воспитан в строгих мусульманских канонах.

Никаких последствий для Рамзана Кадырова не будет после избиения поджигателя Корана Никиты Журавеля. Я думаю, что вообще это, конечно, печальный прецедент, который может быть объяснен только тем, что сын Кадырова воспитан в строгих исламских канонах, — сказал Поляков.

Он отметил, что Журавель совершил ошибку, но его нужно вернуть туда, где он совершил преступление.

Рамзан Кадыров ранее подтвердил, что его сын Адам действительно избил активиста Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана. По его мнению, подросток совершил правильный поступок, поскольку каждый посягнувший на священную книгу должен понести суровое наказание. Кадыров заявил, что гордится сыном. Он опубликовал видео с моментом избиения.

Позже в разговоре с журналисткой Ксенией Собчак глава Чечни рассказал, что вместе с сыном пришел в СИЗО, где находился Журавель, потому что задержанный захотел разговаривать только с ним. При встрече тот заявил о желании принять ислам, на что услышал от Кадырова, что он «шайтан и просто хочет спасти свою шкуру» и «такие мусульмане не нужны», рассказала Собчак.

Кадыров добавил, что если суд решит, что его 15-летний сын виновен, то тот понесет наказание по всей строгости закона.