Что известно о скандале со спецназом «Ахмат», зачем обратились в СК РФ Адвокат главы «Ахмата» Шапиро попросил СК возбудить дело о дискредитации армии

Фото: Александр Река/ТАСС

Апты Алаудинов

Адвокат и помощник командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова Денис Шапиро отправил заявление на имя главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, в котором просит возбудить уголовное дело после публикаций в одном из Telegram-каналов, которые, по его мнению, дискредитируют подразделение. Что об этом известно?

Что известно о конфликте внутри «Ахмата»

В Сети распространилась аудиозапись, где говорилось о том, что внутри подразделения спецназа «Ахмат» якобы произошел конфликт, который привел к перестрелке между военнослужащими.

Командир «Ахмата» Герой России, Герой ЛНР, заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС МО РФ генерал-майор Апты Алаудинов в своем Telegram-канале назвал эту информацию «клеветническими слухами».

«При малейшей истинности их слов об этом знали бы люди. Ни один человек не может сказать, что это является действительностью. Клеветнические слухи, домыслы и разговоры, к сожалению, были и будут. Не верьте им! Каждый может прийти и посмотреть, какое отношение у нас к бойцам!» — написал Алаудинов.

Что говорилось в заявлении адвоката

По мнению Шапиро, сведения, которые распространились в интернете, не соответствуют действительности и порочат Вооруженные силы РФ, а именно спецназ «Ахмат», который входит во 2-й армейский корпус ВС МО РФ.

«Я направил по электронной почте заявление о возбуждении уголовного дела по факту попытки разжигания межнациональной розни и дискредитации Вооруженных сил РФ руководителю Следственного комитета России генералу юстиции Александру Ивановичу Бастрыкину», — рассказал правозащитник.

Он подчеркнул, что также обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой взять дело под личный контроль.

По мнению адвоката, публикацию этих аудио можно квалифицировать как публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ (ст. 280.3 УК РФ).

Шапиро считает, что данная информация об «Ахмате» была сфабрикована теми, кто «фактически действует в интересах украинской армии, пытаясь посеять раздор внутри российского подразделения в сложных боевых условиях». Правоохранительные органы, по его мнению, должны установить всех причастных «к этому мерзкому поступку и разобраться с ними на корню».

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что все бойцы его подразделения равны.

«Все мужественно выполняют свой долг и являются для меня настоящими героями и патриотами России. И русские, и чеченцы, и буряты, и все другие национальности в „Ахмате“ и в других подразделениях», — объяснил он.

Какое наказание грозит по статье 280.3 УК РФ

Статья 280.3 появилась в Уголовном кодексе России в марте 2022 года. Если обвиняемый по ней привлекался к ответственности по аналогичной статье КоАП (20.3.3) в течение года, ему грозит штраф до 300 тыс. рублей, арест на срок до полугода или лишение свободы на срок до трех лет. Если такие действия привели к серьезным последствиям, то размер штрафа может дойти до 1 млн рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет.

Наказание по ч. 2 ст. 280.3 УК РФ (повторная дискредитация, повлекшая опасные последствия) предусматривает от пяти до семи лет лишения свободы. Максимальный срок тюремного заключения — до 15 лет, а штрафы — до 5 млн рублей.

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