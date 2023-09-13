Отражение атаки ВСУ под Клещеевкой попало на видео

Фото: МО РФ

Российские войска отразили атаку ВСУ в районе Клещеевки, передает Telegram-канал Readovka. Канал также опубликовал видео боев, на которых видно, как российские снаряды попадают в украинскую бронетехнику.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что командование ВСУ перебросило резервы войск и тяжелую технику под Авдеевку. По его словам, украинские военные готовятся к наступлению на Донецком направлении в зоне СВО. Как объяснил Гагин, разведданные указывают на укрепление группировки ВСУ.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук ранее заявил, что украинские военные стали активно стягивать силы к Артемовску с целью прорвать российскую оборону и взять город под свой контроль. Он отметил, что сейчас ВСУ необходимо показать значительные достижения на фронте и взятие Артемовска могло бы стать одним из них.

До этого командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что украинские военные пытаются изо всех сил атаковать позиции ВС России на Артемовском направлении в зоне СВО. По его словам, ВСУ несут колоссальные потери, российские военные не подпускают их к городу.

Врио главы ДНР Денис Пушилин утверждал, что украинские войска пытаются контратаковать на участке Клещеевка — Андреевка вблизи Артемовска. По его словам, борьба ведется за решающие высоты на флангах города.