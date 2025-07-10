Чизкейк и рядом не стоял: готовим абрикосовую вкуснятину без заморочки

Забудьте о сложных десертах — этот абрикосовый пирог покорит вас с первого кусочка. Нежное тесто, сочные фрукты и хрустящая сахарная корочка создают идеальный баланс вкусов. Готовится за минуты, а результат — как от профессионального кондитера!
Ингредиенты:
- сливочное масло — 100 г;
- яйца — 3 шт.;
- сметана — 100 г;
- сахар — 120 г;
- мука — 220 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- ванилин — 1 щепотка;
- соль — 1 щепотка.
Для начинки:
- абрикосы — 10–12 шт.;
- сахар — 1–2 ст. л.;
- миндальные лепестки — по желанию.
Приготовление:
- Растопить масло, остудить.
- Яйца взбить с сахаром до пышности.
- Добавить сметану и масло, перемешать.
- Всыпать сухие ингредиенты, аккуратно замесить тесто.
- Форму смазать маслом, вылить тесто.
- Абрикосы разрезать, выложить срезом вверх.
- Посыпать сахаром и миндалем.
- Выпекать при 175 °C 40–45 минут.
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