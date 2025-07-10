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10 июля 2025 в 16:57

Чизкейк и рядом не стоял: готовим абрикосовую вкуснятину без заморочки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Забудьте о сложных десертах — этот абрикосовый пирог покорит вас с первого кусочка. Нежное тесто, сочные фрукты и хрустящая сахарная корочка создают идеальный баланс вкусов. Готовится за минуты, а результат — как от профессионального кондитера!

Ингредиенты:

  • сливочное масло — 100 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • сметана — 100 г;
  • сахар — 120 г;
  • мука — 220 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • ванилин — 1 щепотка;
  • соль — 1 щепотка.

Для начинки:

  • абрикосы — 10–12 шт.;
  • сахар — 1–2 ст. л.;
  • миндальные лепестки — по желанию.

Приготовление:

  1. Растопить масло, остудить.
  2. Яйца взбить с сахаром до пышности.
  3. Добавить сметану и масло, перемешать.
  4. Всыпать сухие ингредиенты, аккуратно замесить тесто.
  5. Форму смазать маслом, вылить тесто.
  6. Абрикосы разрезать, выложить срезом вверх.
  7. Посыпать сахаром и миндалем.
  8. Выпекать при 175 °C 40–45 минут.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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