Чизкейк и рядом не стоял: готовим абрикосовую вкуснятину без заморочки

Чизкейк и рядом не стоял: готовим абрикосовую вкуснятину без заморочки

Забудьте о сложных десертах — этот абрикосовый пирог покорит вас с первого кусочка. Нежное тесто, сочные фрукты и хрустящая сахарная корочка создают идеальный баланс вкусов. Готовится за минуты, а результат — как от профессионального кондитера!

Ингредиенты:

сливочное масло — 100 г;

яйца — 3 шт.;

сметана — 100 г;

сахар — 120 г;

мука — 220 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

ванилин — 1 щепотка;

соль — 1 щепотка.

Для начинки:

абрикосы — 10–12 шт.;

сахар — 1–2 ст. л.;

миндальные лепестки — по желанию.

Приготовление:

Растопить масло, остудить. Яйца взбить с сахаром до пышности. Добавить сметану и масло, перемешать. Всыпать сухие ингредиенты, аккуратно замесить тесто. Форму смазать маслом, вылить тесто. Абрикосы разрезать, выложить срезом вверх. Посыпать сахаром и миндалем. Выпекать при 175 °C 40–45 минут.

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