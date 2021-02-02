Число задержанных в ходе протестных акций в РФ выросло до 1168

Число задержанных в ходе протестных акций, произошедших в России накануне вечером, выросло до 1168 человек. Об этом сообщает ОВД-Инфо.
Акции гражданского неповиновения произошли в России вечером 2 февраля, после вынесения судебного приговора оппозиционному политику Алексею Навальному.
Ранее сообщалось о 988 задержанных.
В Москве к этому часу
Ранее NEWS.ru сообщал, что Симоновский суд Москвы постановил изменить оппозиционному политику Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на 3,5 года колонии.