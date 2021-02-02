Число задержанных в ходе протестных акций в РФ выросло до 1168

https://static.news.ru/photo/dbeb2564-8736-11ea-965f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число задержанных в ходе протестных акций, произошедших в России накануне вечером, выросло до 1168 человек. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Акции гражданского неповиновения произошли в России вечером 2 февраля, после вынесения судебного приговора оппозиционному политику Алексею Навальному.

Ранее сообщалось о 988 задержанных.

В Москве к этому часу задержано 946 человек, в Санкт-Петербурге - 207. Также задержания происходили в Ижевске, Омске, Челябинске, Люберцах, Кирове, Чебоксарах, Мытищах, Набережных Челнах и Краснодаре.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Симоновский суд Москвы постановил изменить оппозиционному политику Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на 3,5 года колонии.