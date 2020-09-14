Число умерших пациентов с COVID-19 в Москве превысило 5 тысяч

https://static.news.ru/photo/c4ece382-5dcb-11ea-a959-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hao Yuan/Xinhua/Global Look Press

Общее число скончавшихся пациентов с COVID-19 в Москве превысило 5 тысяч. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении оперштаба.

За всё время от COVID-19 в столице скончались 5006 человек.

Ранее российские медики поставили диагноз COVID-19 ещё 5509 пациентам в 83 регионах. При этом у 25,2% из них не было симптомов болезни. По данным оперштаба, за минувшие 24 часа коронавирусная инфекция унесла жизни 57 пациентов, полностью выздоровели 2475 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 068 320 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 18 635 летальных исходов, выздоровело 878 700 человек.

Как писал NEWS.ru, в России начался третий, пострегистрационный этап исследований отечественной вакцины от коронавируса. В нём должны принять участие около 40 тысяч человек. Как уже сообщили в Минздраве, эта фаза исследований завершится до конца 2022 года.