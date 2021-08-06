Число привившихся от COVID в Подмосковье превысило три миллиона

Число жителей Подмосковья, которые сделали прививку от коронавируса, превысило три миллиона человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Подмосковья.

Количество ежедневно выявляемых новых случаев снизилось, однако вирус всё так же опасен. Не время расслабляться. Единственный надёжный способ защиты — пройти вакцинацию, — приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Подмосковья Светланы Стригунковой.

В ведомстве также уточнили, что план по вакцинации населения региона уже выполнен на 80% и с каждым днём продолжает расти.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что Россия теперь способна справляться с ростом заболеваемости коронавирусом за четыре недели, когда раньше на это уходило два с половиной месяца.