Число новых случаев COVID-19 составило в России 21 073 за сутки

За последние сутки в России медиками выявлено 21 073 случая коронавируса, общее число заболевания COVID-19 в государстве за время пандемии увеличилось до 10 479 344, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 21 073 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1718 (8,1%) без клинических проявлений, — говорится в сообщении.

В списке субъектов с наименьшими темпами прироста за сутки лидерами являются Костромская область, Чукотский автономный округ (0,03%), Республика Калмыкия, Республика Тыва 0,04%.

Излечилось от заболевания за последние 24 часа 43 004 человека, больше всего в Санкт-Петербурге (3236 человек), Москве (2495 ) и Иркутской области (2217).

При этом смертность составила за последние сутки 926 человек, из них 71 больной умер в Москве. На втором месте по смертности в стране находится Санкт-Петербург (60 случаев) и Московская область (50 случаев). За весь период по России от коронавирусной инфекции и её осложнений скончалось 307 948 человек.

Всего за время пандемии в стране зарегистрировано 10 479 344 случая заболевания. Темп прироста заболевамости составляет 0,2%.

Ранее в Институте химической биологии и фундаментальной медицины РАН сообщили о появлении тест-системы, которая одновременно выявляет наличие генетического материала коронавируса и определяет, относится ли он к «омикрон»-штамму. При этом выполнение теста занимает столько же времени, сколько и традиционная ПЦР-диагностика.